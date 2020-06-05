«ЛНР» сообщает о смерти от COVID-19 третий день подряд

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ЛНР» территории произошла одна смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



«ЛНР» третий день подряд фиксирует смерть среди заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число летальных случаев достигло девяти.



Всего в ОРЛО признали 429 случаев инфицирования коронавирусом. За 4 июня выявлено двое заболевших.



Также сообщается, что за сутки выписано с полным выздоровлением три человека, всего с начала пандемии — 341 человек.

У властей Украины нет точных данных о числе заболевших на неподконтрольной территории.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



На подконтрольной властям части Луганской области выявлен 51 заболевший.