Журналисты Казанский и Гармаш примут участие в заседаниях ТКГ по Донбассу

Обновлено. Также об участии в переговорах ТКГ сообщил главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш.



Украинский журналист и блогер Денис Казанский начиная с 9 июня будет принимать участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом он сообщилу на своей странице в Facebook.



«Сразу предупреждая ваши вопросы, скажу, что речь не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет», — отметил он.



Казанский напомнил, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений есть пункты о том, что вопросы местных выборов в отдельных районов Донецкой и Луганской областей и закон об особом статусе этих районов должны обсуждаться и согласовываться с представителями ОРДЛО.



«При этом, в документе, как вы можете сами убедиться, нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как "ЛНР" и "ДНР", нигде не упоминаются. И нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать», — отметил он.



От ОРДЛО выступают ставшие гражданами России Владислав Денего и Наталья Никонорова, при этом переселенцы не участие в заседаниях ТКГ не принимали.



«Теперь же ситуация изменилась, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, выехавших в 2014 году из-за преследований и угроз, в число которых вошел и я. И у нас уж точно не меньше прав представлять отдельные районы — во-первых, в отличие от боевиков "ЛДНР" мы не являемся преступниками (не отжимали, не мародерствовали, не пытали людей на подвалах), во-вторых, мы не являемся гражданами России и имеем только украинские паспорта. Граждане РФ не имеют никакого права указывать, как нам в Украине жить и какие законы принимать», — подчеркнул Казанский.



Он добавил, что группа вынужденных переселенцев будут участвовать в консультациях украинской делегации и обсуждении пунктов, которые Украина обязана обсуждать согласно Минским договоренностям.



«Предупреждая возможные вопросы, сразу скажу, что мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украины контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам — с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев», — резюмировал журналист.