У главы «МИД ЛНР» есть российский паспорт. Украинская сторона его показала

Владислав Дейнего, который является «министром иностранных дел» группировки «ЛНР» получил российское гражданство. Фотокопию его паспорта гражданина РФ «Новостям Донбасса» показал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и участник переговоров Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.



Украинский представитель также продемонстрировал эту фотокопию во время переговоров ТКГ, которые проходили 14 мая в видеоформате.

Дейнего является приглашенным участником ТКГ в качестве представителя отдельных районов Луганской области. На его участии, как и других членов «Л-ДНР», в переговорах настаивает Россия.



По словам Резникова, заседание ТКГ началось в 13:00. Ориентировочно в 15:00-16:00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ), подключили так называемых приглашенных от ОРЛО (Владислав Дейнего) и ОРДО (Наталья Никонорова). Перед этим, в течение двух часов, украинская сторона сообщала делегации РФ о том, что ей известно о российском гражданстве «приглашенных» от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В пример были предъявлены копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Владислава Дейнего.

Знакомый с ходом переговоров ТКГ политолог Владимир Фесенко рассказал «НД», что украинская сторона поставила вопрос о необходимости прямого диалога с российскими официальными лицами. По логике Киева, если члены «Л-ДНР» имеют российские паспорта, то ни о каком внутреннем конфликте, как заявляет Москва, речи идти не может.



«А ведь эта тема внутреннего конфликта продвигается Россией, мол они должны договариваться, это внутриукраинский конфликт. Раз граждане России, тогда давайте договариваться с официальными представителями РФ», — пояснил Фесенко.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что не будет вести переговоры с членами «Л-ДНР». Украина планирует привлекать со своей стороны людей, которые являются представителями ОРДЛО из числа переселенцев. По словам Резникова, список переселенцев для участия в переговорах уже составляется.