В ОРЛО ослабили карантин за исключением районов, где бастуют шахтеры

Группировка «ЛНР» отменила карантинные меры на большей части подконтрольной ей территории. Ограничения сохранятся в некоторых городах, а также в Антрацитовском районе, где продолжается забастовка шахтеров.



В частности, в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) разрешено:



— проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий;



— работа ТРЦ и других мест массового посещения граждан, в том числе ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат;



— разрешена работа ресторанов и прочих мест общественного питания;



— учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;



— учреждений дополнительного образования, спортивных секций и учреждений психосоциальной помощи детям.



Льготы на проезд в общественном транспорте пока не возобновлены.



Снятие ограничений не распространяется на Свердловск, Ровеньки и Антрацитовский район, что в группировке объясняют напряжённой эпидемической ситуации. При этом, жители этих территорий связывают ограничения с продолжающимися забастовками шахтеров в Антраците и Ровеньках.



«ЛНР» не сообщала о новых случах заболевания коронавирусом в ОРЛО с 5 июня. На тот момент в формировании признавали 429 случаев заражения.