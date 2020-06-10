В ОРЛО ослабили карантин за исключением районов, где бастуют шахтеры

Группировка «ЛНР» отменила карантинные меры на большей части подконтрольной ей территории. Ограничения сохранятся в некоторых городах, а также в Антрацитовском районе, где продолжается забастовка шахтеров.
В частности, в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) разрешено:
— проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий;
— работа ТРЦ и других мест массового посещения граждан, в том числе ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат;
— разрешена работа ресторанов и прочих мест общественного питания;
— учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;
— учреждений дополнительного образования, спортивных секций и учреждений психосоциальной помощи детям.
Льготы на проезд в общественном транспорте пока не возобновлены.
Снятие ограничений не распространяется на Свердловск, Ровеньки и Антрацитовский район, что в группировке объясняют напряжённой эпидемической ситуации. При этом, жители этих территорий связывают ограничения с продолжающимися забастовками шахтеров в Антраците и Ровеньках.
«ЛНР» не сообщала о новых случах заболевания коронавирусом в ОРЛО с 5 июня. На тот момент в формировании признавали 429 случаев заражения.