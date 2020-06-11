Шмыгаль назвал условие для ужесточения карантина

Правительство намерено сохранить режим адаптивного карантина, но готово ужесточить карантин, если ситуация с коронавирусом в 10 и более областях критически ухудшится.



Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Киеве.



«Если в критическом количестве областей — 10 и более — будет критический рост, это будет поводом для возврата к усиленному карантину», — сказал он.



Премьер также допустил перенос местных выборы, которые должны произойти в октябре, в случае ухудшения ситуации. «Но пока мы надеемся, что будем управлять адаптивными механизмами эффективно и это даст нам возможность провести местные выборы», — добавил Шмыгаль.

За минувшие сутки в Украине выявлено 689 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что стало антирекордом с начала пандемии. Всего в стране зафиксировано 29 070 случаев коронавируса. Из них 13 141 пациентов выздоровели, а 854 — скончались.



Министр здравоохранения Максим Степанов предложил ужесточить карантинные меры.