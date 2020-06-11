В Украине выявлено 689 заболевших коронавирусом за сутки. Это новый антирекорд

За минувшие сутки в Украине выявлено 689 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что стало антирекордом с начала пандемии. Соответствующую статистику привел Центр общественного здоровья.



При этом вчера выздоровели 372 человека, 21 из ранее заболевших умерли.



Всего в Украине зафиксировано 29 070 случаев коронавируса. Из них 13 141 пациентов выздоровели, а 854 — скончались.



Ситуация в регионах:

В Минздраве Украины нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.