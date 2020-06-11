Минздрав предложит ужесточить карантин

Министерство здравоохранения готовится к ужесточению карантина в связи ухудшением эпидемической ситуации в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Интерфакс-Украина».



«Украина за прошедшие сутки побила антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19. Тенденция увеличения заболеваемости наблюдается в течение всей последней недели. В этой ситуации Минздрав будет предлагать ряд мер, направленных на спасение жизней украинцев», — сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.



Ухудшение эпидемиологической ситуации, по мнению министра, связано с несоблюдением гражданами рекомендаций специалистов по профилактике заражения коронавируса.

За минувшие сутки в Украине выявлено 689 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что стало антирекордом с начала пандемии.