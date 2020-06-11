Четыре человека остались ночевать в «нулевой» зоне из-за отказа боевиков открыть КПВВ

Пропуск через КПВВ «Марьинка» в Донецкой области так и не начался 10 июня из-за того, что боевики не открыли проезд со своей стороны. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко во время брифинга в четверг.



В частности, боевики не пропустили четырех человек, которые остались ночевать между украинским КПВВ и пунктом пропуска группировки «ДНР».



«Пеший проход им не был запрещен, поэтому четыре человека остались ночевать просто под открытым небом. Три человека сейчас вернулись, одну женщину также вернули», — рассказал Кириленко.

С 10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти КПВВ на Донбассе: с 11:00 до 14:00 открыты КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. Люди начали собираться у КПВВ с 6 утра, однако боевики отказались открывать пункты пропуска со своей стороны. В связи с этим, пересечение линии соприкосновения не началось.



Еще до начала пропуска на КПВВ в Станице Луганской 47-летний мужчина потерял сознание, его забрала скорая помощь. Пропуск через КПВВ на Донбассе ограничен с 22 марта в связи с пандемией коронавируса.