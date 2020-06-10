«Л-ДНР» отказываются пропускать людей через КПВВ. Мужчина упал в обморок

Группировки «ЛНР» и «ДНР» отказываются открывать пункты пропуска со своей стороны, фактического пересечения линии соприкосновения не происходит. Украинские КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка» начали работу в 11:00.



На «Станице Луганской» с украинской стороны с утра собралось около двух сотен человек, передает корреспондентка «Новостей Донбасса».



Из них шесть человек, которые прошли украинский контроль, ожидают прибытия представителей «МИД ЛНР» на остановке между пунктами пропуска Украины и «ЛНР». Одна из женщин рассказала, что вчера звонила в «МИД», где пообещали пропустить ее через линию соприкосновения.



Однако сегодня боевики отказываются пропускать ее и еще пятерых людей, аргументируя это тем, что их «нет в списках».

В благотворительном фонде «Право на защиту» сообщили, что еще до начала пропуска на КПВВ в Станице Луганской 47-летний мужчина потерял сознание, его забрала скорая помощь.



По данным организации, блокпост группировки «ДНР» «Александровка» (Каргил), который соседствует с украинским КПВВ «Марьинка», также не осуществляет пропуск. Озвученная причина — не работает база данных.

Все фото сделаны на КПВВ «Станица Луганская»