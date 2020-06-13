КПВВ в Станице Луганской начали пропуск абитуриентов для прохождения ВНО

В контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» начали пересекать линию разграничения абитуриенты для прохождения ВНО. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Отмечается, что по состоянию на 10.00 через пункт пропуска в Станице Луганской на контролируемую территорию Украины проследовало 54 человека, среди которых 34 абитуриента.



В Госпогранслужбе подчеркнули, что с 07.00 до 13.00 будет осуществляться пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13.00 до 17.00 — тех, кто следует в обратном направлении.



В тоже время двое мужчин, которые 11 июня пересекли КПВВ «Марьинка», до сих пор находятся в «нулевой зоне».

Ранее сообщалось, что 400 детей со временно неподконтрольной Украине территории зарегистрировались на прохождение внешнего независимого оценивания в Луганской области.



12 июня Кабмин запретил проведение пробного внешнего независимого оценивания из-за коронавируса.



Основная сессия внешнего независимого оценивания в Украине стартует 25 июня и продлится до 17 июля, дополнительная – с 24 июля по 10 августа.



Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что абитуриенты, которые приедут на подконтрольную властям территорию для сдачи ВНО, не будут проходить двухнедельную самоизоляцию.

