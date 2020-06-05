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Около 400 учеников с неподконтрольной территории зарегистрировались для сдачи ВНО на Луганщине

05 июня 2020, 19:59

Около 400 учеников с неподконтрольной территории зарегистрировались для сдачи ВНО на Луганщине

Около шести тысяч детей зарегистрировались на прохождение внешнего независимого оценивания в Луганской области. Из них около 400 — жители временно неподконтрольной Украине территорий. Для всех детей в этом году организуют подвоз к пунктам тестирования. Об этом в комментарии журналистке «Новостей Донбасса» сообщил директор департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации Юрий Стецюк.

По его словам, сейчас готовят 28 учреждений для прохождения ВНО.

«В Северодонецке у нас будет 6 пунктов, в Лисичанске — 4, Рубежном — 5, Новоайдаре — 1, поселке Широкое Станично-Луганского района — 1, Попасная — 2, Старобельск — 5, Сватово — 2 и Беловодск — тоже 2 пункта. Уже есть протокольное поручение руководителя облгосадминистрации по поводу подвоза наших учеников к пунктам тестирования, поскольку мы понимаем, что участник ВНО должен вовремя приехать к пункту тестирования», — сказал он.

В этом году из-за карантина сместились сроки сдачи основной сессии. Поскольку она будет проходить с 25 июня по 17 июля, то результаты будут оглашены до 29 июля.

Пробное тестирование пройдет 15 и 17 июня пробное тестирование. 15 — по украинскому языку и литературе, 17 июня — по другим предметам.

«Если ученик, по каким-либо причинам, не может принять участие в основной сессии, то на протяжении 5 рабочих дней ему нужно написать заявление в Донецкий региональный центр оценивания качества образования, написать причину и принять участие в дополнительной сессии, которая будет проходить в период с 24 июля по 10 августа. Результаты будут известны до 14 августа», — отметил Стецюк.

В этом году, кроме обязательного пакета документов, ученики должны иметь при себе маску. На пункте проведения ВНО будут проверят температуру. В случае превышения отметки в 37,2 или при наличии явных признаков простуды в аудиторию не допустят.

Также все учреждения сейчас оборудуют антисептиками.

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