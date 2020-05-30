Абитуриенты из ОРДЛО не будут проходить самоизоляцию для сдачи украинского ВНО

Абитуриенты, которые приедут на подконтрольную властям территорию для сдачи ВНО, не будут проходить двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Лица, которые приезжают для сдачи внешнего независимого оценивания в Украину из-за границы или пересекают КПВВ из оккупированных территорий, не должны находиться на обсервации или самоизоляции», — сказал он в ходе брифинга в субботу.

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) во время заседания в видеоформате 27 мая обсудили вопросы беспрепятственного пересечения линии соприкосновения абитуриентами из оккупированных районов. Пересечение КППВ в рамках вступительной кампании предлагают определить гуманитарным основанием. Сейчас КПВВ закрыты в связи с карантином.



Пробное ВНО в Украине пройдет 15 и 17 июня, основная сессия — с 25 июня по 17 июля. Для допуска к сдаче учащиеся должны иметь при себе защитную маску или респиратор.