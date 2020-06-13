Забастовка на шахте «ЛНР»: Горняки поднялись на поверхность

Бастующие горняки шахты «Комсомольская» в подконтрольном боевикам Антраците Луганской области сегодня поднялись на поверхность. Об этом пишет сообщество «Рабочий контроль» во «ВКонтакте».



Отмечается, что шахтером выплачена задолженность за апрель, однако без компенсаций и выплат. Утверждается, что большинство задержанных отпущено на свободу, но Игорь и Виталий Ефановы до сих пор находятся в «МГБ ЛНР».



Город до сих пор закрыт на карантин, местный мобильный оператор «Лугаком» работает с перебоями, так же вечером был заблокирован доступ к ряду российских сайтов, освещавших забастовку горняков.



В сообществе опубликовали обращение главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечника, в котором говорится о том, что «было дано указание» о запрете уголовного или иного преследования шахтеров «Комсомольской» и членов их семей. Кроме этого, в письме есть обещание о перечислении денежных средств на счет погашения задолженности.



Вопрос об иных выплатах Пасечник обещал решить «до конца июля 2020 года».



О завершении забастовки также пишет Telegram-канал Dontel.



Сообщается, что ранее силовые структуры «ЛНР» без предъявления обвинений или подозрений задержали от 14 до 24 шахтеров из других предприятий. В числе удерживаемых находились следующие лица: братья Игорь и Виталий Ефановы, Дмитрий Глущенко из Красного Луча, Сергей Дуванский, Сергей Санюк, Дмитрий Бутков, Виталий Романов (жители Белореченска и Ровеньков).



Также у Telegram-канала есть информация о трех удерживаемых женщинах: Валентина Гаврилова, Кристина (фамилия не установлена), данные третьей женщины также не установлены. Большинство людей уже отпустили. Точное количество оставшихся задержанных неизвестно.

Забастовка на шахте «Комсомольская» началась 5 июня. Горняки требуют от группировки «ЛНР» выплатить зарплату. К протестам также присоединились сотрудники шахты им. Вахрушева в Ровеньках.



«МГБ ЛНР» начала допрашивать работников шахты «Комсомольская» в Антраците, чтобы установить инициаторов протеста.



7 июня группировка «ЛНР» ограничила пропуск в в Антрацитовском районе и городе Ровеньки. Якобы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

12 июня шахтеры в Антраците вышли на пикет с требованием выплатить заработную плату и предоставить публичные гарантии неприкосновенности для всех участников забастовки и их семей.



Забастовку горняков СМИ «ЛНР» не освещают. При этом в ОРЛО наблюдаются проблемы с доступом в соцсеть «ВКонтакте», где появляется основная информация о протестах. Местный оператор «Лугаком» объяснил это «техническими работами на каналах передачи данных за пределами республики».



Также на подконтрольной «ЛНР» территории с 7 июня отсутствует связь украинского мобильного оператора Vodafone. В «Минсвязи» формирования это объяснили якобы техническими проблемами «за пределами республики». Однако в «Vodafone-Украина» сообщили, что это не так.