Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Забастовка на шахте «ЛНР»: Горняки поднялись на поверхность

13 июня 2020, 15:49

Забастовка на шахте «ЛНР»: Горняки поднялись на поверхность

Бастующие горняки шахты «Комсомольская» в подконтрольном боевикам Антраците Луганской области сегодня поднялись на поверхность. Об этом пишет сообщество «Рабочий контроль» во «ВКонтакте».

Отмечается, что шахтером выплачена задолженность за апрель, однако без компенсаций и выплат. Утверждается, что большинство задержанных отпущено на свободу, но Игорь и Виталий Ефановы до сих пор находятся в «МГБ ЛНР».

Город до сих пор закрыт на карантин, местный мобильный оператор «Лугаком» работает с перебоями, так же вечером был заблокирован доступ к ряду российских сайтов, освещавших забастовку горняков.

В сообществе опубликовали обращение главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечника, в котором говорится о том, что «было дано указание» о запрете уголовного или иного преследования шахтеров «Комсомольской» и членов их семей. Кроме этого, в письме есть обещание о перечислении денежных средств на счет погашения задолженности.

Вопрос об иных выплатах Пасечник обещал решить «до конца июля 2020 года».

О завершении забастовки также пишет Telegram-канал Dontel.

Сообщается, что ранее силовые структуры «ЛНР» без предъявления обвинений или подозрений задержали от 14 до 24 шахтеров из других предприятий. В числе удерживаемых находились следующие лица: братья Игорь и Виталий Ефановы, Дмитрий Глущенко из Красного Луча, Сергей Дуванский, Сергей Санюк, Дмитрий Бутков, Виталий Романов (жители Белореченска и Ровеньков).

Также у Telegram-канала есть информация о трех удерживаемых женщинах: Валентина Гаврилова, Кристина (фамилия не установлена), данные третьей женщины также не установлены. Большинство людей уже отпустили. Точное количество оставшихся задержанных неизвестно.

Забастовка на шахте «Комсомольская» началась 5 июня. Горняки требуют от группировки «ЛНР» выплатить зарплату. К протестам также присоединились сотрудники шахты им. Вахрушева в Ровеньках.

«МГБ ЛНР» начала допрашивать работников шахты «Комсомольская» в Антраците, чтобы установить инициаторов протеста.

7 июня группировка «ЛНР» ограничила пропуск в в Антрацитовском районе и городе Ровеньки. Якобы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

12 июня шахтеры в Антраците вышли на пикет с требованием выплатить заработную плату и предоставить публичные гарантии неприкосновенности для всех участников забастовки и их семей.

Забастовку горняков СМИ «ЛНР» не освещают. При этом в ОРЛО наблюдаются проблемы с доступом в соцсеть «ВКонтакте», где появляется основная информация о протестах. Местный оператор «Лугаком» объяснил это «техническими работами на каналах передачи данных за пределами республики».

Также на подконтрольной «ЛНР» территории с 7 июня отсутствует связь украинского мобильного оператора Vodafone. В «Минсвязи» формирования это объяснили якобы техническими проблемами «за пределами республики». Однако в «Vodafone-Украина» сообщили, что это не так.

ТЕГИ

Организации
шахта Комсомольская ЛНР
Прочее
забастовка шахтеров
Места
Антрацит

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:38
«ЛНР» заблокировала «Русскую весну» из-за протеста шахтеров
17:17
По Макеевке пронесся смерч, а в Донецке — гроза с градом
15:49
Забастовка на шахте «ЛНР»: Горняки поднялись на поверхность
12:08
В «ДНР» сообщили о 30 новых случаях коронавируса и трех смертях
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:53
В Антраците вышли на пикет и требуют от «ЛНР» отпустить задержанных шахтеров
15:00
«ЛНР» почти неделю не публикует статистику заболеваемости коронавирусом
12:43
Минреинтеграции предлагает разрешить проходить КПВВ на Донбассе утром и вечером
12:11
«ДНР» решила праздновать день России
11:14
«ДНР» сообщила о 797 заболевших и 35 умерших от коронавируса
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 июня
17:04
«ЛНР» рассказала, как можно пересечь КПВВ в Станице Луганской
12:33
В Донецке заявили, что спасли мост от обрушения. Но нужны деньги на ремонт
10:57
Подконтрольный «ЛНР» Алчевский металлургический комбинат приостановил работу
10:27
«ДНР» сообщила о двух смертях от коронавируса и 25 заболевших за сутки
все новости
17:38
«ЛНР» заблокировала «Русскую весну» из-за протеста шахтеров
17:17
По Макеевке пронесся смерч, а в Донецке — гроза с градом
16:58
Кабмин отменил временный запрет на въезд в Украину для иностранцев
15:49
Забастовка на шахте «ЛНР»: Горняки поднялись на поверхность
15:21
В ходе обстрела вблизи Пищевика ранен военнослужащий
14:46
Украинская делегация сдала тесты на коронавирус после прибытия из Парижа
13:32
В Центре образования предлагают пройти пробное ВНО дома онлайн
12:08
В «ДНР» сообщили о 30 новых случаях коронавируса и трех смертях
11:44
КПВВ в Станице Луганской начали пропуск абитуриентов для прохождения ВНО
11:30
Кабмин отменил проведение пробного ВНО в связи с коронавирусом
11:18
На Луганщине нашли коронавирус у двух человек, которые контактировали с заболевшими
10:40
В Минздраве рассказали об изменениях пропускного режима через КПВВ
09:15
В Украине зафиксировано 753 новых случая коронавируса за сутки
08:54
На КПВВ «Марьинка» ночью от сердечного приступа умер мужчина
08:46
В Донецкой области подтвердились еще 9 случаев коронавируса
все новости
ВИДЕО
По Макеевке пронесся смерч, а в Донецке — гроза с градом
13 июня, 17:17
Диалог на Донбассе: как решать конфликты ►
12 июня, 17:04
Какие стратегии есть у власти для противодействия коронавирусу ►
11 июня, 17:57

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция