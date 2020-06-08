В подконтрольных «ЛНР» городах отсутствует связь Vodafone

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области отсутствует связь украинского мобильного оператора Vodafone.



«Минсвязи ЛНР» на своем сайте заявило, что это произошло из-за аварии на телекоммуникационном оборудовании, расположенном на подконтрольной украинским властям территории. Там добавили, что ведутся ремонтно-восстановительные работы.



Издание Liga.net со ссылкой на жителей Луганска отмечает, что связь Vodafone отсутствует второй день.



«Новостям Донбасса» не удалось оперативно получить комментарий в пресс-службе «Vodafone-Украина».

Vodafone — единственный из «большой тройки» украинских операторов, чьи услуги связи по-прежнему доступны на неподконтрольной властям части Донбасса.