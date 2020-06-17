«ЛНР» отменила ужесточение карантина в районе, где бастовали шахтеры

В подконтрольных боевикам Антрацитовском районе, Ровеньках и Свердловске с 23:00 16 июня сняты ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. В частности, возобновлена работа общественного транспорта, пишет сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Группировка возобновила движение регулярного пассажирского транспорта пригородного и междугороднего сообщения в вышеуказанных районах.



С 13 мая «ЛНР» ослабила карантин на подконтрольной ей территории, разрешив, в том числе, работу всех видов общественного транспорта. Ограничения сохранялись в Свердловске (Должанск), Перевальске, Алчевске и Первомайск.



Въезд в Ровеньки и Антрацитовский район боевики ограничили после начала шахтерской забастовки на шахте «Комсомольская» 5 июня, ссылаясь на меры по борьбе с COVID-19. Забастовка завершилась 12 июня.

С 5 июня «ЛНР» не сообщала о новых случаях заболевания коронавирусом в отдельных районах Луганщины. На тот момент в формировании признавали 429 случаев болезни.