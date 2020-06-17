Восемь дней под цензурой и арестами. Почему бунтовали шахтеры Антрацита и чего они добились от «ЛНР»

Пятого июня сотрудники шахты «Комсомольская» в подконтрольном боевикам Антраците начали забастовку в связи с невыплатой заработной платы. Горняки остановили подземные работы за исключением участков по жизнеобеспечению предприятия. В течение восьми дней предприятие не приносило дохода в бюджет самопровозглашенной «ЛНР», что обернулось арестами горняков, блокированием въезда в город и средств для коммуникации.



Шахта «Комсомольская» — крупнейшее угледобывающее предприятие Донбасса. До оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) входила в состав государственного предприятия «Антрацит». Предприятие связано с железнодорожной магистральной веткой Дебальцево (под контролем боевиков) — Зверево (Ростовская область, РФ).



«На этой шахте добывается антрацитовый уголь. Шахта была государственной, в нее были вложены очень большие бюджетные деньги и были проведены капитальные работы по ее развитию и увеличению объемов добычи угля при Януковиче. Являлась одной из самых перспективных шахт этого региона», — говорит глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), народный депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец.



По его словам, до оккупации на предприятии добывали до 5 тысяч тонн угля в сутки. За 2012 год объем добычи превысил 1,5 млн тонн.



Сейчас же ситуации выглядит иным образом. По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинВОТ), в первом квартале 2020 года объем добычи угля в ОРЛО снизился на 33%, а производство ферросплавов — на 60%. Одновременно с этим на 40% выросли долги по заработной плате, до 2,7 млрд рублей (1,03 млрд гривен).



С начала вооруженного конфликта на востоке Украины боевики вывезли миллионы тонн угля в РФ, где донбасский антрацит легализовывают для экспорта в страны мира. С весны 2018 года до недавнего времени монополией на незаконный вывоз угля из захваченных шахт Донбасса владела компания «Газ Альянс», подконтрольная беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко. С его именем связана южноосетинская компания «Внешторгсервис» (ВТС), которая эксплуатирует большинство промышленных объектов в ОРДЛО, в том числе, угольные предприятия.

Пикет в поддержку протестующих на шахте «Комсомольская» в Антраците. 12 июня

Под руководством Курченко ВТС сформировал многомиллионные долги перед шахтерами, работниками заводов и железной дороги, став таким образом крупнейшим должником в ОРДЛО, о чем ZN.UA стало известно в марте этого года. По данным источников газеты в украинских спецслужбах, ВТС задолжал бюджету группировок «ДНР/ЛНР» 7,6 млн долларов.



The Washington Post отмечает, что причинами возникновения долгов перед шахтерами в ОРЛО также стали падение цены на антрацит и резкое уменьшение объемов его незаконного экспорта из оккупированных районов Донбасса на территорию РФ за последние несколько месяцев.



Утрата компанией Курченко монополии на вывоз антрацита и смена трейдеров совпали с планами «ЛНР» по реорганизации угольной отрасли в ОРЛО, в рамках которой группировка создала предприятие «Восток-уголь». Под контроль компании перешли уже «Центроуголь», «Антрацит», «Углереструктуризация», «Ровенькиантрацит», «Свердловскантрацит» и «Краснодонуголь». Остальные предприятия будут ликвидированы. В частности, в апреле «ЛНР» закрыла шахты «Новопавловская», «Миусинская», «Вергелевская»; также планируется «сухая» консервация шахты «Никанор-Новая», что привело к забастовкам. По данным МинВОТ, до конца года в ОРЛО планируется закрытие еще пяти шахт.



По имеющейся у министерства информации, новым менеджером угольной отрасли при «ЛНР» станет россиянин Андрей Чурин, ранее руководивший угольным направлением «Тувинской энергетической промышленной корпорации» (РФ) и филиалом ВТС. Вероятно, в первую очередь, на него ляжет ответственность за погашение перед оккупационными администрациями задолженности, сформировавшейся во время менеджмента Курченко.

Андрей Чурин. Фото: «Эксперт Сибирь»

Отсутствие заработка и неуверенность в сохранении рабочих мест побудили шахтеров в ОРЛО выйти на протесты.



В конце апреля подземную забастовку начала шахта «Никанор-Новая» в Зоринске, сотрудникам которой не выплачивали зарплату в течение 20 месяцев. Протестующие не смогли переубедить «ЛНР» сохранить предприятие. Группировка объявила о ликвидации шахты; горняки получили только часть выплат, им пообещали трудоустройство по специальности и досрочный выход на пенсию для тех, кому осталось до необходимого возрастного минимума 3 года.



21 апреля горняки «Комсомольской» провели забастовку, в результате которой им пообещали погасить задолженность по зарплате до середины мая. Не получив деньги в обещанный срок, горняки выступили повторно 5 июня, пригрозив «ЛНР» остановить предприятие.

Обращения от шахты «Комсомольская» к главе «ЛНР» Леониду Пасечнику и «министру угля» Павлу Малыгину в группировке игнорировались в течение недели. Вместо этого действия горняков встретили сопротивление со стороны формирования: в первый день страйка «ЛНР» объявила о вспышке COVID-19 в Антраците, ограничила въезд в город, а некоторые участники протеста подверглись допросам и задержаниям со стороны «МГБ».



Одновременно с этим в отдельных районах Луганской области произошли сбои в работе украинского оператора Vodafone и российской соцсети «Вконтакте», в которой публиковалась информация о забастовке на предприятии. Также возникали сложности в работе подконтрольного «ЛНР» оператора «Лугаком». Отсутствие связи Vodafone в группировке объяснили техническими неполадками за пределами ОРЛО, однако в «Vodafone-Украина» опровергли это, указав на отсутствие электропитания на станциях в Антрацитовском районе.



До начала боевых действий на «Комсомольской» функционировало отделение Независимого профсоюза горняков Украины. После захвата «ЛНР» утвердила собственный «профсоюз», из которого шахтеры «Комсомольской» начали выходить во время забастовки.



«Были забастовки в свое время (до 2014 года — прим.), потому что была задолженность по заработной плате. Но шахтеры имели свободное право бастовать», — говорит глава НПГУ Михаил Волынец.

Сепаратистские СМИ предпочитают не освещать шахтерские протесты. Съемочная группа телеканала «Луганск 24» посетила «Комсомольскую» на третий день забастовки, но вместо сюжета о протесте в эфире телеканала вышел комментарий сотрудницы «генпрокуратуры ЛНР» Ирины Габайдулиной продолжительностью 45 секунд. Габайдулина рассказала, что в сложившейся ситуации на шахте «ЛНР» винит руководство предприятия, и примет соответствующие меры.

«Только с шахты, денег не будет,приезжал министр угольной промышленности обещание дал, что он приедет к вечеру и деньги будут на счетах, и он спустится к ребятам. Но вместо него приехала генпрокуратура и говорила, чтоб горняки писали заявления о невыплате заработной платы, они отказались... Завтра должны приехать вроде бы с России, но кто не знаем...» — сообщение от участника группы «Забастовка шахтеров на шахте Комсомольской» (VK), 7 июня.

О результатах проделанной работы в «прокуратуре» так и не отчитались, зато 8 июня стало известно о задержании первых двух участников забастовки — Дмитрия Глущенко и Валентины Гавриловой. Как отметили в «Восточной правозащитной группе», «МГБ ЛНР» пыталось запугать рабочих, чтобы снизить волну протестного движения среди шахтеров ОРЛО.



В частности, боевики перестали впускать в Антрацит людей, не имеющих местной регистрации.



12 июня около 200 человек вышли на пикет в связи с ситуацией на «Комсомольской», где на тот момент под землей находились 119 бастующих шахтеров. Протестующие требовали выплатить долги за апрель и май, освободить задержанных и предоставить публичные гарантии неприкосновенности для всех участников забастовки и их семей. Ни одно слово, произнесенное протестующими, не попало в эфиры СМИ «ЛНР» за все дни забастовки. Из-за публикации о пикете 12 июня «ЛНР» заблокировала российский сайт «Русская весна», поддерживающий сепаратизм и пророссийские идеи на востоке Украины.



На следующий день горняки поднялись на поверхность, окончив протест. За 8 дней забастовки они получили зарплаты за два месяца задолженности из трех. Глава группировки Леонид Пасечник заверил, что участников не будут преследовать силовики группировки; большинство задержанных шахтеров отпустили, судьба двоих остается неизвестной.