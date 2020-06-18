«ДНР» сообщила о 7 умерших от COVID-19 и 37 заболевших за день

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 37 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Семь ранее заболевших скончались: мужчины в возрасте от 39 лет до 81 года и женщины в возрасте 49 и 72 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Уточняется, что один случай заболевания выявлен у приехавшего из России. Другие случаи инфекцирования выявлены у лиц, которые контактировали с заболевшими ранее, среди них 5 медицинских работников и 2 ребенка.



За сутки было выписано 14 человек.



Всего «ДНР» подтверждает 926 случаев COVID-19. Из них выздоровели 255 человек, а умерли — 52. На лечении остается 619 пациентов.