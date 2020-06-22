«ДНР» заявила о двух новых умерших из-за коронавируса

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ЛНР» территории было зафиксировано две новые смерти из-за коронавируса COVID-19. Об это сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Уточняется, что скончались мужчина 68 лет и женщина 59 лет.



В «Минздраве» добавили, что 21 июня исследования тестов на коронаврус не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.



Таким образом, «ДНР» подтверждает 1003 случая коронавируса. Из них 278 человек выздоровели, скончались — 62 человека. На лечении остается 663 пациентов.