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На Донетчине — девятая смерть вследствие COVID-19 и 12 новых случаев болезни

26 июня 2020, 05:18

На Донетчине — девятая смерть вследствие COVID-19 и 12 новых случаев болезни

В Славянске умерла 74-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он отметил, что это девятый летальный случай на подконтрольной властям территории Донетчины с начала пандемии.

Кроме того, за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 12 человек. Из них 7 случаев зарегистрировано в Славянске, по два случая — в Мариуполе и Краматорске и один в Константиновке.

«Двум мариупольским пациентам предварительно был выставлен диагноз "пневмония". Остальные случаи — это круг контактных лиц, у которых наличие вируса была подтверждена ранее», — сообщил Кириленко.

Таким образом, в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 412 случаев COVID-19.

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