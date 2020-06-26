На Донетчине — девятая смерть вследствие COVID-19 и 12 новых случаев болезни

В Славянске умерла 74-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он отметил, что это девятый летальный случай на подконтрольной властям территории Донетчины с начала пандемии.



Кроме того, за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 12 человек. Из них 7 случаев зарегистрировано в Славянске, по два случая — в Мариуполе и Краматорске и один в Константиновке.



«Двум мариупольским пациентам предварительно был выставлен диагноз "пневмония". Остальные случаи — это круг контактных лиц, у которых наличие вируса была подтверждена ранее», — сообщил Кириленко.



Таким образом, в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 412 случаев COVID-19.