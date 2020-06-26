«ДНР»: Двое человек скончались вследствие COVID-19, еще у 25-ти подтвердился диагноз

Двое человек скончались вследствие заболевания коронавирусом в отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки. Кроме этого, за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания, заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, умерли женщины в возрасте 69 и 82 лет.



Отмечается, что один случай COVID-19 зафиксирован у приезжей из Российской Федерации. Другие — у лиц, контактировавших с заболевшими ранее, среди них 4 медицинских работника.



По состоянию на 26 июня «ДНР» признает 1094 случаев заболевания коронавирусом. Среди них 323 человека выздоровели, 68 — скончались.

За минувшие сутки в Украине подтверждено 1 109 случаев заражения коронавирусом.



У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.