Красный Крест приостановил отправку гуманитарной помощи в Донецк

Донецкий офис Международного комитета Красного Креста решил приостановить отправку гуманитарных конвоев на подконтрольную группировке «ДНР» территорию из-за сложной ситуации между пунктами пропуска на линии соприкосновения. Об этом заявил журналистам глава офиса Сирил Жорена, передает «РИА Новости».



Он отметил, что условия передвижения через пункты пропуска включают ряд требований, предусмотренных сторонами.



«Сейчас не совсем хватает координации между двумя сторонами, которая дает людям возможность пересечь линию соприкосновения, и в силу того, что эта координация не на том уровне, на котором хотелось бы, многие люди вынужденно находятся в "серой зоне"», — сказал Жорена.



Он сообщил, что 25 июня грузовики МККК, доставлявший стройматериалы, был остановлен мирными жителями.



«Они были озлоблены и возмущены сложившейся ситуацией. Поэтому в силу такой сложной ситуации, которая сложилась в серой зоне, МККК было принято решение остановить прохождение конвоев. Мы приняли решение подождать несколько дней, пока ситуация в серой зоне не нормализуется, и возобновить прохождение наших гуманитарных конвоев со следующей недели», — добавил Жорена.



Он отметил, что данная ситуация не повлияет на работу офиса МККК, так как на складах есть запас всего необходимого.