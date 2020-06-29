За сутки в Украине выявили 646 инфицированных коронавирусом и 18 смертей

По состоянию на утро 29 июня в Украине выявлено 646 случаев коронавируса за сутки, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли.



Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.



За все время пандемии в Украине выявлено 43 628 случаев COVID-19. Из них выздоровели 19 027 человек, умерли — 1 147. Продолжают болеть 23 454 пациентов.



Ситуация в регионах:

У властей Украины нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.