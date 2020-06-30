Школа в Донецке была повреждена из-за разрыва снаряда

Средняя общеобразовательная школа № 116 в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка получила повреждения в результате взрыва 27 июня. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



Наблюдатели видели следы от разрыва боеприпаса на дереве примерно в 10 метрах от здания школы. Также были повреждены три окна на здании школы.



По оценке СММ, повреждения возникли в результате попадания снаряда, выпущенного из западного направления из вооружения неустановленного типа.



Две женщины сообщили наблюдателям, что вечером 27 июня вблизи здания школы прогремел мощный взрыв.



Школа № 116 продолжает функционировать, однако временная закрыта из-за COVID-19.