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Школа в Донецке была повреждена из-за разрыва снаряда

30 июня 2020, 09:57

Школа в Донецке была повреждена из-за разрыва снаряда

Средняя общеобразовательная школа № 116 в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка получила повреждения в результате взрыва 27 июня. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели видели следы от разрыва боеприпаса на дереве примерно в 10 метрах от здания школы. Также были повреждены три окна на здании школы.

По оценке СММ, повреждения возникли в результате попадания снаряда, выпущенного из западного направления из вооружения неустановленного типа.

Две женщины сообщили наблюдателям, что вечером 27 июня вблизи здания школы прогремел мощный взрыв.

Школа № 116 продолжает функционировать, однако временная закрыта из-за COVID-19.

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