«ДНР» выявила 17 случаев коронавируса и одну смерть за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Также зарегистрирован летальный случай — умерла 64-летняя женщина.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Также за сутки выздоровели 11 человек.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 1136 случаев COVID-19. Из них был выписан 341 человек, летальных случаев — 71. Продолжают болеть 724 пациента.

У Минздрава Украины нет достоверных данных о числе заболевших коронавирусом на неподконтрольных территориях.