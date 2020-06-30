Германия профинансирует помощь новорожденным и их матерям в зоне конфликта на Донбассе

В этом и в следующем году Германия выделит дополнительно 2 млн евро, чтобы профинансировать проект экстренной помощи ЮНИСЕФ. Об этом сообщает посольство Германии в Украине.



Проект рассчитан на новорожденных, детей и их матерей.



«В частности, речь идет об улучшении медицинского обслуживания и психосоциальной опеке, обеспечении чистой питьевой водой, мерах по созданию лучших санитарных условий, а также о практической помощи, например, обеспечении детей зимней одеждой», — говорится в сообщении.



Кроме того, при поддержке правительства Германии медицинским учреждениям Украины будет передано медицинское и защитное снаряжение, дезинфекционные и санитарно-гигиенические материалы для борьбы с последствиями COVID-19.



Также ЮНИСЕФ при помощи немецкого финансирования продолжит мероприятия по информированию об опасности мин, неразорвавшихся боеприпасов и остатков снарядов, и мероприятия по опеке над пострадавшими от мин.