«ДНР» в третий раз задержала Григория Синченко. Он сбежал из тюрьмы боевиков в мае

Боевики группировки «ДНР» задержали дважды пленного украинца Григория Синченко, который 21 мая совершил побег из подвала, где его подвергали пыткам. Об этом «Укринформу» сообщила его мать Татьяна Гулевская.



«Мне написал адвокат, что Гришу поймали в понедельник, 29 июня, через месяц и неделю после побега. Во время плена его очень пытали», — сказала она.



Гулевская отметила, что на фото, которые показывали по местному телевидению «спецслужбы ДНР», на лице ее сына видны следы ожогов. «Я могу только представить, что его ожидает теперь. Ведь представители "МВД", которые приезжали к моей маме, которая живет в Донецке, предупреждали, что свободы Григорию не видеть, как и жизни», — рассказала мать.



По словам Гулевской, более недели назад спецслужбы «ДНР» арестовали ее дочь, выбивали из нее свидетельства, где может скрываться брат. «Ее отпустили после задержания Гриши», — добавила мать.

Впервые Григория Синченко незаконно задержали в Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышек подконтрольного группировке «ДНР» мобильного оператора «Феникс». В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.



Боевики за партизанскую деятельность против «ДНР» его, инвалида третьей группы, подвергали пыткам. По словам матери, Татьяны Гулевской, его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалось легкое.



Григорий решил отомстить боевикам. Мать пыталась отговорить сына от планов мести. В октябре 2019-го Синченко снова задержали «спецслужбы ДНР».

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