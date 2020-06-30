Вышеградская группа выделит 125 тысяч евро для борьбы с COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях

Вышеградская группа (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия) предоставит Украине 125 тысяч евро для борьбы с пандемией COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.



Послы стран Вышеградской группы в Украине презентовали в МИД программу «V4 East Solidarity Programe», созданную под эгидой Международного Вышеградского фонда для стран «Восточного партнерства». Презентация прошла в ходе встречи послов с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром.



«Представители Группы презентовали специальную программу V4 East Solidarity Programe, созданную под эгидой Международного Вышеградского фонда для стран "Восточного партнерства". В ее рамках для помощи Украине будет выделено 125 000 евро для борьбы с пандемией Covid-19 в Черновицкой и Луганской областях», — говорится в сообщении.



Участники встречи обсудили направления регионального сотрудничества Украины с Вышеградской четверкой в противодействии российской агрессии и COVID-1.



Боднар поблагодарил за помощь, оказанную Вышеградской четверкой в борьбе с СOVID-19. Он также обратил внимание на активизацию российских деструктивных действий на Донбассе и в Крыму.