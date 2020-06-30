СМИ: Онуфрий отменил крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий отменил традиционный крестный ход в день празднования годовщины крещения Киевской Руси. Об этом говорится в документе, который получила в распоряжение ТСН.



«Проведение традиционного Крестного хода с участием епископата, духовенства, монашества и мирян не является возможным. В связи с этим, 28 июля 2020 года во всех храмах и монастырях вверенной Вам епархии необходимо совершить молебен с праздничным перезвоном», — говорится в распоряжении.



Также отмечается, что такие меры связаны с требованиями соблюдения карантина.



Ранее появилась информация о якобы госпитализации в больницу с коронавирусом митрополита УПЦ МП Онуфрия и его помощника Антония. Однако в Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) опровергли эту информацию и заявили, что митрополит Онуфрий хорошо себя чувствует и не болен коронавирусом.