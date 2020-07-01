«ДНР» заявила о разработке новых механизмов пропуска через КПВВ на линии соприкосновения

Группировка «ДНР» начала проработку альтернативных механизмов пересечения линии разграничения между подконтрольной ей территорией (ОРДО) и подконтрольной Украине территорией Донецкой области.



Об этом заявила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова в интервью ДАН.



По ее словам, прорабатываются альтернативные механизмы, «которые позволят в безопасном режиме для санитарно-эпидемиологической обстановки» в ОРДО осуществить пропуск желающих через КПВВ «в отсутствие согласования таких механизмов Киевом».



C 28 июня «ДНР» снова запретила выезд на подконтрольную Украине территорию и въезд с нее, сославшись на рост заболеваемости коронавирусом в Украине. По словам Никоноровой, сейчас «межведомственный оперативный штаб» продолжает рассмотрение обращений от людей, нуждающихся в пересечении линии соприкосновения, и составление соответствующих списков.



«После сбора всех необходимых в каждом конкретном случае документов и их рассмотрения, штаб принимает решение о включении граждан в данные списки. Именно по ним в ближайшее время будет осуществляться пропуск желающих въехать на нашу территорию после того, как будет принято решение об организации следующего гуманитарного коридора на КПВВ», — подчеркнула представительница «ДНР».

На данный момент на Донбассе пропуск осуществляется только через КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области.



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