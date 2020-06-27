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«ДНР» снова закрыла «границу» с подконтрольной Украине территорией

27 июня 2020, 21:21

«ДНР» снова закрыла «границу» с подконтрольной Украине территорией

Группировка «ДНР» запретила выезд на подконтрольную Украине территорию с 28 июня. Также по-прежнему будет запрещен свободный въезд в ОРДО. Соответствующий «указ» подписал глава формирования Денис Пушилин.

«Депутат ДНР» Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале написал, что «граница с Украиной будет закрыта до нормализации ситуации с пандемией в Украине».

Подчеркивается, что «ДНР» продолжит пропуск на подконтрольную ей территорию «в порядке предусмотренном ранее»: оперативный штаб будет рассматривать «обращения граждан, оказывавшихся в сложных жизненных обстоятельствах».

22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое». Эти пункты пропуска начали работу впервые с конца марта, когда их закрыли из-за коронавируса. При этом «ДНР» до 25 июня не впускала людей, которые следовали на подконтрольную ей территорию. «Новотроицкое» — единственный пункт пропуска в Донецкой области, который работает. Боевики продолжают блокировать работу КПВВ «Марьинка». В Луганской области с 10 июня функционирует пункт пропуска «Станица Луганская».

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