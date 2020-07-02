«ДНР» впервые за три месяца отправила жителей ОРДО для получения российских паспортов

Около 1000 жителей отдельных районов Донецкой области сегодня впервые после смягчения карантинных мер поехали в Ростовскую область за паспортами России. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.



Уточняется, что в первую группу вошли около 1000 человек. Среди них жители Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Харцызска, Тореза, Снежного и ряда других подконтрольных «ДНР» населенных пунктов. Пункты выдачи документов расположены в Матвеевом Кургане, Покровском, Куйбышево и Родионо-Несветайском.



Отмечается, что были привлечены 18 перевозчиков и 23 транспортных средства.

Читайте также: В Кабмине дали оценку российским паспортам на Донбассе

Выезд жителей ОРДО в Россию для получения российского гражданства в упрощенном порядке был приостановлен 13 апреля из-за пандемии коронавируса. Через три месяца ограничения были сняты.



24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений.



8 мая 2019 года Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



Гражданство России в упрощенном порядке получили более 230 тысяч жителей ОРДЛО.