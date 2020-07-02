Козак приехал в Берлин на встречу политсоветников «нормандского формата». Ермак тоже будет

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретится сегодня с политсоветниками лидеров «нормандского формата» в Берлине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство РФ в ФРГ.



В свою очередь источник в российской делегации сообщил агентству, что «предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта».



Также в Берлин сегодня прибудет глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП. Отмечается, что Ермак будет в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников.



В Офисе президента заявили, что в пределах встречи политсоветников планируется «обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине».

В Офисе президента Украины считают, что «нормандский формат» приостановлен из-за отсутствия прогресса по выполнению согласованных решений саммита в Париже в декабре 2019 года по вине российской стороны. В свою очередь Москва винит в этом Киев.



Большая часть парижских договоренностей до сих пор не выполнена.