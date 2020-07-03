Рада уволила главу Национального банка Якова Смолия

Верховная Рада поддержала постановление об отставке Якова Смолия с должности председателя Национального банка. За такое решение было отдано 286 на внеочередном заседании парламента в пятницу.

Заявление об отставке Смолий подал 1 июля. Свое решение он объяснил «политическим давлением».



Сегодня он рассказал, в чем, по его мнению, заключалось систематическое политическое давление на НБУ.



«На большинстве совещаний в Национальном банке Украины, где присутствовали представители народных депутатов, правительства, премьер, президент и их советники, звучали апелляции к тому, что нужно залить экономику деньгами, установить тот или иной курс для того или иного сектора экономики, закрепить 11% инфляции и 30 гривен курс доллара, потому что такие параметры заложены в госбюджет», — сказал Смолий с трибуны парламента.



В свою очередь глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев упрекнули главу Нацбанка за отсутствие дешевых кредитов, укрепление курса гривны во второй половине 2019 года, «от которого пострадал бюджет и экспортеры», а также за дефицит наличной валюты в марте 2020 года.



В качестве достижений Смолия на должности Гетманцев назвал низкую инфляцию, стабильность золотовалютных резервов.



Яков Смолий возглавлял Нацбанк с 15 марта 2018 года. До этого почти год являлся исполняющим обязанности главы НБУ.