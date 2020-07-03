СМИ: Россия в Берлине потребует от Украины «особый статус» Донбасса в Конституции

Россия на переговорах в Берлине намерена потребовать от Укрианы скорейшего закрепления в Конституции правового статуса Донбасса. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации, который поступил в распоряжение издания и лондонского центра «Досье».



По данным издания, Москва настаивает на том, чтобы Киев до 6 июля в Трехсторонней контактной группе представил проект по изменению Конституции с целью закрепления «особого статуса» Донбасса. Российская сторона также требует активизации усилий по реализации «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



Кроме того, Украина должна «без дополнительных условий» к 6 июля представить список удерживаемых группировками «ДНР» и «ЛНР» лиц с целью их возможного последующего обмена. В свою очередь «Л-ДНР», как предполагается, сделают то же самое.

Сегодня в Берлине состоится встреча политических консультантов глав «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). Украину представит глава офиса президента Андрей Ермак, Россию — замглавы администрации президента Дмитрий Козак.



Украинская сторона неоднократно предлагала выполнить пункт Минских соглашений в части конституционной реформы по децентрализации без закрепления «особого статуса» ОРДЛО в Конституции. При этом Киев готов обеспечить «особый статус» на Донбассе соответствующим законом, действие которого еще на год было продлено парламентом 12 декабря.