Резников считает, что Россия может пойти на уступки в переговорах по Донбассу ►

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Россия готова пойти на уступки по нескольким вопросам в переговорах по Донбассу. Об этом он рассказал в комментарии «Новостям Донбасса».



«Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции», - сказал он.



По мнению Резникова, компромиссы могут быть по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых КПВВ, открытию пропуска в Донецкой области, который снова закрыт с стороны боевиков.