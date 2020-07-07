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В Киеве допустили проведение «нормандского саммита» в августе. В Москве говорят: нереалистично

07 июля 2020, 12:45

В Киеве допустили проведение «нормандского саммита» в августе. В Москве говорят: нереалистично

Вице-премьер-министр Алексей Резников допускает возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» в Берлине в августе.

«Следующая встреча политических лидеров четырех стран нормандского формата в Берлине, по большому счету, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж" [договоренности, согласованные в декабре 2019 года в Париже]. Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу», — сказал Резников в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

В свою очередь в Москве заявили, что не видят подвижек для проведения «нормандского саммита в августе», передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Пока частично выполняется только пункт [парижских договоренностей] об обмене удерживаемых лиц, все остальное не выполняется», — сказал собеседник агентства.

По его словам, проведение саммита в августе «нереалистично, особенно учитывая то, как сам Киев относится к выполнению "Парижа"». Источник считает, что заявления Киева являются «просто имитацией активности, которая идет уже полгода».

3 июля в Берлин с рабочими визитами прибыли украинская и российская делегации для участия в переговорах политсоветников «нормандского формата». С украинской стороны присутствовали вице-премьер-министр, глава делегации Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Стороны не смогли определить дату следующей встречи на уровне лидеров.

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