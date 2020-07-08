Лесные пожары на Луганщине: известно о 4 погибших на месте. Один пациент умер в больнице

Обновлено. По уточненным данным ГСЧС во время тушения пожара обнаружены тела четырех погибших. Еще один человек умер в реанимации (об этом ниже). Таким образом, число погибших в результате пожаров в Луганской области достигло пять человек.



Ночью в реанимации умер мужчина, которого госпитализировали с ожогами, которые он получил во время лесного пожара в Луганской области. Об этом сообщает Офис омбудсмана.



В целом в местной больнице находится 27 пострадавших, из них 17 детей. По словам врачей, их состояние стабильное.



При этом точное число погибших на данный момент неизвестно.



Вчера вечером Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала о пяти погибших. В свою очередь МВД заявило о шести.



В полиции Луганской области заявили, что пока подтверждена гибель четырех человек, в частности смерть мужчины от ожогов в больнице. Пока что не удалось установить местонахождение еще одного гражданина.



В ГСЧС отмечают, что по состоянию на 8 часов утра 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения леса вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.



Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе 13 детей, из села Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» и отселили 30 человек. Огонь уничтожил 23 жилые дома и повредила еще 36 в Смоляниново, а также уничтожил 80 дачных домов в «Волчьем озере».

Лесные пожары в Луганской области продолжаются с 6 июля. Сначала возгорание произошло возле села Осколоновка Новоайдарского района 50 гектарах Боровского лесничества. Однако 7 июля из-за порывов ветра огонь разошелся на площадь примерно 90 гектаров.