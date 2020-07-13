На Луганщине ликвидировали масштабный лесной пожар

Лесной пожар в Новоайдарском и Северодонецком районах Луганской области ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



По словам главы ОГА Сергея Гайдая, очаги тления и угроза возгорания отсутствуют.



Всего в результате пожара пострадали 223 человека, из которых 109 человек получили материальный ущерб, 114 человек (из них 17 детей) обратились за медицинской помощью.



Пожаром повреждены 76 домов. В том числе жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожено до основания — 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 «Озеро волчье» Новоайдарского района.

Лесной пожар начался в Новоайдарском районе 6 июля. Вчера огонь распространился из-за порывов ветра. Общая площадь пожара составляет около 5 тысяч гектаров.



В результате пожара погибли по меньшей мере пять местных жителей. Еще один человек умер в больнице. Пострадавшим семьям будут выплачены компенсации.