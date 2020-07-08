Пострадавшие в результате пожаров в Луганской области получат по 300 тысяч гривен на семью

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате лесных пожаров в Луганской области, получит по 300 тысяч гривен помощи от государства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе брифинга на Луганщине.



«Мы решили предоставить 300 тысяч гривен каждой семье, которая потерял дом. Чтобы тут можно было купить новое жилье», — отметил он.



Зеленский добавил, что правительство отдельно также выделит по 20 тысяч гривен помощи.



По словам президента, отдельная сумма будет выделена на погибших.



Зеленский сообщил, что полностью уничтожены огнем 24 здания, 59 получили серьезные повреждения. Вопросами переселения людей занимается глава Луганской облгосадминистрации.



На данный момент известно о пяти погибших в результате пожара. Еще один человек скончался в больнице. К тушению пожара привлекли авиацию.

Лесные пожары в Луганской области продолжаются с 6 июля. Сначала возгорание произошло возле села Осколоновка Новоайдарского района на площади 50 гектаров Боровского и Ахтырского лесничеств. Однако 7 июля из-за порывов ветра огонь разошелся на площадь примерно 90 гектаров.