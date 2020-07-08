Пятый погибший обнаружен во время тушения пожара на Луганщине

Тело пятого погибшего в результате лесных пожаров в Луганской области обнаружено сегодня утром. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



Глава облгосадминистрации Сергей Гайдай добавил, что сейчас в больнице находится 22 пострадавших. Из них два человека находятся в терапии — их оттуда перевели из реанимации.



Также он отметил, что точные данные о погибших еще уточняются. «Мы еще не можем сказать, что на 100% все исследлвали. Вчера это было опасно. Сегодня идет обследование от дома к дому», — добавил Гайдай.



Ранее сообщалось, что ночью в реанимации умер мужчина, который пострадал в результате пожара на Луганщине.



По предварительным данным, среди пострадавших 17 детей.

Лесные пожары в Луганской области продолжаются с 6 июля. Сначала возгорание произошло возле села Осколоновка Новоайдарского района на площади 50 гектаров Боровского и Ахтырского лесничеств. Однако 7 июля из-за порывов ветра огонь разошелся на площадь примерно 90 гектаров.