МИД проинформирует партнеров Украины об убийстве военного медика боевиками «ДНР»

Министерство иностранных дел проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика боевиками в Донецкой области. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».



«В частности, сегодня я буду проводить встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпожой Хайди Грау, и этот вопрос мы также детально обсудим. Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров, и мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.



Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.



«Прежде всего, я хочу выразить соболезнования близким, родственникам погибшего. Во-вторых, хочу очень четко заявить, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления, а с моральной точки зрения речь идет ни о чем другом, как об акте варварства», — отметил Кулеба.

Вечером 13 июля боевики обстреляли группу из трех военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца, подорвавшегося на взрывном устройстве в районе Зайцево Донецкой области. В результате обстрела погиб военный медик, еще двое военнослужащих пострадали.