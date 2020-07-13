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Боевики обстреляли военных во время эвакуации тела: погиб медик, пострадали двое бойцов

13 июля 2020, 22:17

Боевики обстреляли военных во время эвакуации тела: погиб медик, пострадали двое бойцов

Боевики обстреляли группу из трех военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца, подорвавшегося на взрывном устройстве в районе Зайцево Донецкой области. В результате обстрела погиб военный медик, еще двое военнослужащих пострадали, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Украинская сторона получила подтверждение режима «тишина», после чего группа военных в белых касках и с опознавательными знаками выдвинулась за телом погибшего солдата.

«В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», — говорится в сообщении.

В результате обстрела погиб военный медик, один военный получил ранение, еще один — боевую травму.

Тела погибших и раненый военнослужащий остались на месте обстрела.

Сейчас продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.

«Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм», — заявили в штабе.

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