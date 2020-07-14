Посольство США осудило убийство военного медика боевиками

Посольство США в Украине осудило обстрел военного медика и бойцов 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду боевиков во время эвакуации погибшего украинского бойца.



«Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцево. Мы вместе с народом Украины осуждаем беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань уважения героизму многих украинцев, которые потеряли жизни и подверглись травмам во время храброго несения службы своей демократии», — говорится в сообщении посольства.

Вечером 13 июля боевики обстреляли группу из трех военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца, подорвавшегося на взрывном устройстве в районе Зайцево Донецкой области. В результате обстрела погиб военный медик, еще двое военнослужащих пострадали.



СММ ОБСЕ ведет переговоры с боевиками, чтобы забрать тело убитого ими военного медика и раненого бойца. Информации о том, жив ли сейчас раненый военнослужащий, нет.



Министерство иностранных дел проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика боевиками в Донецкой области.