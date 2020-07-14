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Боевики забрали тело бойца ООС, погибшего на Донетчине. Тело убитого ими медика и раненый военный — на поле боя

14 июля 2020, 12:33

Боевики забрали тело бойца ООС, погибшего на Донетчине. Тело убитого ими медика и раненый военный — на поле боя

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ ведет переговоры с боевиками, чтобы забрать тело убитого ими военного медика и раненого бойца. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на командира 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Тело военного медика и бойца 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду боевиков во время эвакуации погибшего украинского бойца, остаются на поле боя вблизи Зайцево Донецкой области. Тело бойца, которого должны были эвакуировать, боевики забрали.

Информации о том, жив ли сейчас раненый военнослужащий, нет.

В «народной милиции» группировки «ДНР» подтвердили, что боевики забрали тело украинского военнослужащего. Там утверждают, что готовы передать его родственникам погибшего.

Вечером 13 июля боевики обстреляли группу из трех военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца, подорвавшегося на взрывном устройстве в районе Зайцево Донецкой области. В результате обстрела погиб военный медик, еще двое военнослужащих пострадали.

Министерство иностранных дел проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика боевиками в Донецкой области.

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