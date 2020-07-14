«ДНР» сняла ограничения на въезд в Новоазовский район

Группировка «ДНР» с 15 июля снимает ограничения на въезд в Новоазовский район. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Утверждается, что ограничения были введены в связи с коронавирусной инфекцией и действовали с 27 апреля.



Кроме этого, в поселке Седово до 30 сентября сокращено на два часа действие комендантского часа.



В этом году курортный сезон в Седово был открыт только 1 июля из-за пандемии коронавируса. При этом пропуск отдыхающих «ДНР» осуществляет только по спискам.



Седово является единственным курортным поселком под контролем «ДНР». Населенный пункт расположен на берегу Азовского моря.