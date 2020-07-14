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«ДНР» сняла ограничения на въезд в Новоазовский район

14 июля 2020, 18:49

«ДНР» сняла ограничения на въезд в Новоазовский район

Группировка «ДНР» с 15 июля снимает ограничения на въезд в Новоазовский район. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.

Утверждается, что ограничения были введены в связи с коронавирусной инфекцией и действовали с 27 апреля.

Кроме этого, в поселке Седово до 30 сентября сокращено на два часа действие комендантского часа.

В этом году курортный сезон в Седово был открыт только 1 июля из-за пандемии коронавируса. При этом пропуск отдыхающих «ДНР» осуществляет только по спискам.

Седово является единственным курортным поселком под контролем «ДНР». Населенный пункт расположен на берегу Азовского моря.

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