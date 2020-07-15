Боевики передали тело погибшего украинского военного

Боевики вернули тело украинского военного, который погиб 13 июля у Зайцево Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



На странице 35-й отдельной бригады морской пехоты уточняется, что было возвращено тело командира разведывательного взвода отдельного батальона бригады, который погиб в результате взрыва неизвестного взрывного устройства.



Переговоры о возвращении тела велись с помощью мониторинговой миссии ОБСЕ.

Вечером 13 июля боевики обстреляли группу из трех украинских военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца, подорвавшегося на взрывном устройстве в районе Зайцево. В результате обстрела погиб военный медик, еще двое военнослужащих пострадали.



При этом одного раненого эвакуировать с поля боя не удалось, у украинской стороны нет информации о его судьбе. В группировке «ДНР» заявили, что он погиб. Также не удалось до сих пор забрать тело погибшего медика.