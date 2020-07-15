США сожалеют в связи с гибелью военного медика вследствие обстрела боевиков

Вашингтон сожалеет в связи с гибелью украинского военного медика на Донбассе и осуждает «жестокую агрессию» со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео, передает «Интерфакс-Украина».



«Я хотел бы выразить глубокое сожаление в связи с сообщениями о гибели украинского военного медика», — сказал Помпео, выступая в Госдепе.



«Мы присоединяемся к украинскому народу в осуждении происходящей жестокой агрессии со стороны возглавляемых Россией сил на Донбассе», — отметил он.



Госсекретарь США также добавил, что Вашингтон «отдает дань уважения тем украинцам, которые погибли и получили ранения, борясь за свою демократию».

Вечером 13 июля боевики обстреляли группу из трех военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца, подорвавшегося на взрывном устройстве в районе Зайцево Донецкой области. В результате обстрела погиб военный медик, еще двое военнослужащих пострадали.



15 июля после переговоров с СММ ОБСЕ боевики передали украинской стороне тело погибшего бойца.



Обстрел военного медика и бойцов 35-й бригады морской пехоты осудило ранее Посольство США в Украине.