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«ДНР» выдала погибшего под Зайцево бойца ООС за «наемника из США»

16 июля 2020, 20:42

«ДНР» выдала погибшего под Зайцево бойца ООС за «наемника из США»

Группировка «ДНР» распространяет через свои ресурсы неправдивую информацию о том, что подорвавшийся на мине украинский военнослужащий был наемником из США. Накануне тело военнослужащего боевики передали украинской стороне.

13 июля в районе Зайцево в Донецкой области при выполнении боевого задания боец 35-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Красногрудь подорвался на взрывном устройстве. Вследствие полученных осколочных травм он скончался.

Сегодня на сепаратистских ресурсах появилась информация о том, что 13 июля под Зайцево подорвался «наемник из США Шон Фуллер».

«Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта. Им является наемник из США — Шон Фуллер с позывным "Техас", имеющий опыт боевых действий в Ираке известен как специалист подрывного дела», — говорится в сообщении ресурсов «ДНР» со ссылкой на представителя «народной милиции» Эдуарда Басурина.

По его словам, Фуллер «являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами», а на его воротнике и головном уборе «имелась нацистская символика».

Также ресурсы «ДНР» прикрепили скрин, на котором изображен человек, которого они выдавали за подорвавшегося на мине бойца ООС.

Украинские военные, занимающиеся эвакуацией тела Красногрудя, попали в засаду боевиков. В результате обстрелов погиб военный медик, еще двое бойцов пострадали.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сожалеет в связи с гибелью украинского военного медика на Донбассе и осуждает «жестокую агрессию» со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

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