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Эстония подтвердила гибель своего гражданина на Донбассе. Это военный медик

17 июля 2020, 10:02

Эстония подтвердила гибель своего гражданина на Донбассе. Это военный медик

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил гибель гражданина республики Николая Ильина в ходе военных действий на Донбассе, передает «Интерфакс».

Как сообщил Рейнсалу порталу телерадиовещания ERR, погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации.

По информации главы МИД, Ильин приехал в Эстонию в 2006 году «в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца». Мужчина получил эстонское гражданство. При этом он отказался от гражданства Белоруссии, которое имел ранее.

«Подробности произошедшего уточняет министерство иностранных дел Украины. В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут находиться в воинских частях других стран с разрешения правительства», — отметил Рейнсалу. Однако, насколько известно главе МИД, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

В среду СМИ Эстонии сообщили, что 13 июля в ходе военных действий на Донбассе погиб родившийся в Белоруссии гражданин Эстонии Николай Ильин.

Отмечалось, что Ильин является тем самым украинским военным медиком, погибшим в результате обстрела со стороны боевиков. Поиски и эвакуация тела погибшего медика начались 16 июля.

Как сообщали в штабе ООС, 13 июля украинская эвакуационная группа во время эвакуации тела погибшего военнослужащего вблизи поселка Зайцево на Донетчине «попала в заранее подготовленную засаду» врага, который «применил стрелковое вооружение, практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы».

Эвакуационная группа была в белых касках и соответствующими опознавательными знаками, она выдвинулась за телом погибшего после подтверждения режима «тишина».

В результате обстрела погиб военный медик, один военный получил ранения, а еще один — боевую травму.

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