На Донетчине начались поиски тела военного медика

Вблизи прифронтового Зайцево в Донецкой области начались поиски военного медика, погибшего в результате обстрела боевиков 13 июля. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



В штабе отметили, что предпринимают все необходимые меры по поиску и эвакуации раненого военнослужащего.



«По инициативе украинской стороны, от СММ ОБСЕ получены гарантии режима "Тишина" для поиска третьего военнослужащего, который начался сегодня в 12:00», — говорится в сообщении.

Вечером 13 июля боевики обстреляли группу из трех военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца, подорвавшегося на взрывном устройстве в районе Зайцево Донецкой области. В результате обстрела погиб военный медик, еще двое военнослужащих пострадали.



15 июля после переговоров с СММ ОБСЕ боевики передали украинской стороне тело погибшего бойца.



Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сожалеет в связи с гибелью украинского военного медика на Донбассе и осуждает «жестокую агрессию» со стороны поддерживаемых Россией боевиков.